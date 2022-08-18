09:16 | 18.08.2022
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі горів склад

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18 серпня о05:07 у м. Тернопіль на вул. Лук’яновича виникла пожежа складського приміщення в будівлі на території колишнього комбайнового заводу. Внаслідок пожежі знищено старі меблі та електрощитову суміжного приміщення трансформаторної підстанції на загальній площі 50 м кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 1 державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління в складі двох відділень. На місце пожежі залучалися працівники оперативно-координаційного центру Головного управління. Під час гасіння врятовано дану будівлю.

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