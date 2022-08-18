У Тернополі горів склад

18 серпня о05:07 у м. Тернопіль на вул. Лук’яновича виникла пожежа складського приміщення в будівлі на території колишнього комбайнового заводу. Внаслідок пожежі знищено старі меблі та електрощитову суміжного приміщення трансформаторної підстанції на загальній площі 50 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 1 державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління в складі двох відділень. На місце пожежі залучалися працівники оперативно-координаційного центру Головного управління. Під час гасіння врятовано дану будівлю.

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