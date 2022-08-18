Поліцейські просять зголоситися осіб, у яких вимагали гроші за поховання

Поліцейські просять зголоситися осіб, у котрих вимагали неправомірну вигоду за місце для поховання

16 серпня оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали працівника спеціалізованого комунального підприємства Тернопільської міської ради під час отримання неправомірної вигоди.

Фігурант вимагав та отримав 65 000 гривень за резервування місця для поховання на території «Микулинецького кладовища». Зазначену суму поліцейські вилучили на місці затримання.

Для об’єктивного розслідування справи поліцейські просять звертатися осіб, у котрих вимагали хабарі за місце для поховання на кладовищі за номером телефону 096-54-24-921.