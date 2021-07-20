Майже мільйон гривень транспортного податку сплатили власники елітних авто на Тернопільщині

Власники елітних автомобілів Тернопільщини сплатили 979,2 тис. грн транспортного податку.

За перше півріччя цього року власники елітних авто спрямували до бюджетів тергромад Тернопільщини 979,2 тис. грн транспортного податку, що перевищило очікувані надходження на 26,1 відсотка. Відтак місцеві скарбниці отримали додатково 202,4 тис. грн цього майнового платежу.

З усієї суми надходжень 735,6 тис. грн податку сплатили юридичні особи – власники автомобілів класу «люкс» та 243,6 тис. грн перерахували фізособи. Приріст до очікуваної сплати склав відповідно 195,8 тис. грн та 6,6 тис. грн або на 36,3 відсотків та 2,8 відсотка більше.

Нагадаємо, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Цьогоріч це 2 млн 250 тис. грн, оскільки мінімальна зарплата складає 6000 гривень.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.