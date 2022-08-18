Опалювальний сезон буде важким: жителів Тернопільщини просять вже подбати про економію газу

Жителям області радять подбати про утеплення будинків, встановити твердопаливні чи електричні котли, скоротити кількість опалювальних площ.

Згідно з прогнозами, опалювальний сезон 2022-2023 буде важким. Щоб зменшити залежність від російського газу, жителів Тернопільщини просять економити енергоресурси. Для цього варто подбати про опалення на альтернативних джерелах та утеплити будинки. На цьому наголосив під час брифінгу 17 серпня голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.

Ви бачите, як країни Європи починають економити на енергоносіях. До речі, сьогодні у Європарламенті повідомили про те, що скорочення споживання газу у них становить приблизно 10%. Тому я закликаю всіх жителів Тернопільщини, хто має можливість чи в домашніх господарствах, чи на приватних товариствах та структурах встановити опалення на альтернативних джерелах. Це можу бути твердопаливні чи електричні котли, – каже він.

Також Володимир Труш просить усіх, хто зараз має можливість, зробити енергомодернізацію: утеплити будинки, скоротити кількість опалювальних площ чи поставити котли на дровах.

За словами очільника області, у сховищах Тернопільщини є близько 14 мільярдів кубів газу. Але для опалювального періоду потрібно 16,6 мільярда кубів.

Згідно з постановою Кабміну, 590 органам місцевого самоврядування дозволено використовувати кошти місцевих бюджетів на встановлення альтернативних видів опалення в своїх громадах. Зокрема, у дитсадках, школах, лікарнях та інших закладах. Це повинно суттєво вплинути на економію енергоресурсів, – каже Володимир Труш.

До слова, у зв’язку наближенням опалювального сезону люди активно шукають та хочуть купити паливно-мастильні матеріали за дешевими цінами в інтернеті, а шахраї користуються ситуацією.

Сьогодні ми кожен день маємо ситуації, коли людей дурять. Громадяни купують дрова через інтернет, які їм ніхто не постачає. Це один з таких прикладів, який зараз дуже активний. Єдиний вихід, щоб не потрапити на шахрая, це розраховуватися за товар після його отримання, – додає начальник Головного управління Національної поліції області Олександр Богомол.



Терен