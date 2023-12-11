У Тернополі п’яний водій маршрутки перевозив пасажирів
Учора близько 8-ї години, патрулюючи на вулиці Соломії Крушельницької, інспектори виявили водія маршрутного транспортного засобу, який порушив ПДР.
Поліцейські зупинили автомобіль та, під час спілкування з водієм, виявили у нього явні ознаки алкогольного спʼяніння. Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан спʼяніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що останній погодився.
Огляд проводився у медичному закладі, прилад зафіксував 1,11 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.
Окрім того, під час проведення поверхневої перевірки, у кишені керманича охоронці порядку виявили пляшку з алкоголем.
Поліцейські винесли на чоловіка постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані спʼяніння) КУпАП та відсторонили від керування.