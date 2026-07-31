На Тернопільщині піротехніки ДСНС знешкодили артилерійський снаряд часів Другої світової війни

30 липня поблизу ставка біля села Курники Байковецької громади піротехніки ДСНС вилучили артилерійський снаряд калібру 76 мм.

Боєприпас було виявлено напередодні та ідентифіковано офіцером-рятувальником громади. Згодом його безпечно вилучили та знищили шляхом контрольованого підриву.

Тернопільські рятувальники нагадують:

не торкайтеся підозрілих предметів;

не переносіть і не розбирайте їх;

відійдіть на безпечну відстань;

попередьте інших про небезпеку;

одразу телефонуйте 101 або 102.