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На Тернопільщині піротехніки ДСНС знешкодили артилерійський снаряд часів Другої світової війни

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30 липня поблизу ставка біля села Курники Байковецької громади піротехніки ДСНС вилучили артилерійський снаряд калібру 76 мм.
Боєприпас було виявлено напередодні та ідентифіковано офіцером-рятувальником громади. Згодом його безпечно вилучили та знищили шляхом контрольованого підриву.
⚠️ Тернопільські рятувальники нагадують:
🔸 не торкайтеся підозрілих предметів;
🔸 не переносіть і не розбирайте їх;
🔸 відійдіть на безпечну відстань;
🔸 попередьте інших про небезпеку;
🔸 одразу телефонуйте 101 або 102.
❗ Навіть через десятки років боєприпаси залишаються смертельно небезпечними. Не ризикуйте власним життям!

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