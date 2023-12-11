«Правий Сектор» вимагає забрати з Почаївської лаври картину на якій зображений московський цар

«Правий Сектор» продовжує боротися із залишками символів російської окупації, які досі забруднюють терени нашого краю. Про це йдеться в заяві організації:

Із набранням чинності Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», викоріненню підлягають не лише наслідки комуністичного минулого, а й символіка російської імперської політики інших періодів історії. До неї належить у т.ч. зображення, присвячені особам, які обіймали керівні посади в органах влади російської імперії.

Одне з таких «зображень» знаходиться у тимчасово окупованому московським патріархатом духовному серці Тернопільщини – Почаївській Лаврі. Прямуючи до мощей Преподобних Іова та Амфілохія Почаївських на стіні ви знайдете зображення російської царської сім’ї Романових, які канонізовані в рпц як «святі мученики».

Як стверджують дослідники, обстоювання старих імперських символів є складовою частиною ідеологічної політики проросійських сил в Україні.

Як один з таких символів УПЦ МП активно пропонує вірянам-українцям останнього імператора Ніколая ІІ. Прибічники УПЦ МП регулярно проводять в Україні урочисті хресні ходи на відзначення дня народження імператора, панахиди з нагоди його загибелі. Новітній культ Ніколая ІІ має цілком московське походження, зумовлене політичними тенденціями у новітній історії російської федерації.

Ось лише короткий, далеко неповний перелік злочинів проти українського народу, вчинених за правління російською імперією глави «святого сімейства» Ніколая ІІ «кривавого»:

1895 – заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей;

1903 — на відкритті пам’ятника І. Котляревському у Полтаві заборонено промови українською мовою;

1908 – через чотири роки після визнання російською академією наук української мови мовою Сенат оголошує україномовну культурну й освітню діяльність шкідливою для імперії;

1910 – закриття за наказом уряду Столипіна всіх українських культурних товариств, видавництв, заборона читання лекцій українською мовою, заборона створення будь-яких неросійських клубів;

1911 – постанова VII дворянського з’їзду у Москві про виключно російськомовну освіту й недопущення уживання інших мов у школах російської імперії;

1913 – попечитель Київського навчального округу видав інструкцію, в якій заборонив учням та студентам відвідувати українські театральні вистави;

1914 – указ Миколи ІІ про скасування української преси;

1914, 1916 – кампанії помосковщення на Заході Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.

Крім тотального лінгвоциду проти українців, можна згадати й про жахливі єврейські погроми, справу Бейліса та членство царя у чорносотенному «Союзі русского народа». Попри це все, в московському патріархаті вперто ліплять з Ніколая ІІ образ «святого».

Зважаючи на усі викладені обставини просимо уповноважені державні органи та структури забезпечити виконання Почаївською Лаврою УПЦ МП вимог Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та прибрати зі стін Святині зображення очільника російської імперії Ніколая ІІ та його сім’ї.

Оскільки «канонізація» російської царської сім’ї в рпц відбулася у 2000 році, зображення «святих» у Почаївській Лаврі вірогідно нанесли уже після цього.

Тому окремо просимо Міністерство культури та інформаційної політики перевірити законність внесення московським патріархатом російсько-імперської символіки до інтер’єру Почаївської Лаври, яка є пам’яткою архітектури національного значення.

Якщо у Почаївській Лаврі все ж відмовляться виконати вимоги Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», залишаємо за собою право звернутися до Міністерства юстиції, яке згідно ч. 2 ст.

Звернення

Зважаючи на усі викладені обставини просимо уповноважені державні органи та структури забезпечити виконання Почаївською Лаврою УПЦ МП вимог Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та прибрати зі стін Святині зображення очільника російської імперії Ніколая ІІ та його сім’ї.

Оскільки «канонізація» російської царської сім’ї в рпц відбулася у 2000 році, зображення «святих» у Почаївській Лаврі вірогідно нанесли уже після цього.

Тому окремо просимо Міністерство культури та інформаційної політики перевірити законність внесення московським патріархатом російсько-імперської символіки до інтер’єру Почаївської Лаври, яка є пам’яткою архітектури національного значення. Якщо у Почаївській Лаврі все ж відмовляться виконати вимоги Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», залишаємо за собою право звернутися до Міністерства юстиції, яке згідно ч. 2 ст. 7 того ж Закону уповноважене подавати позов про припинення (заборону) у судовому порядку юридичних осіб, політичних партій, інших об’єднань громадян, які не виконують вимоги Закону. Скасування реєстрації Почаївського монастиря УПЦ МП у стократ пришвидшить повернення Почаївської Лаври українському народу, оскільки автоматично припинить дію договору безоплатного користування московським патріархатом спорудами Лаври, підписаний за вказівки Януковича на 49 років, а московський патріархат до того ще й втратить купу нерухомого майна у Почаєві, накопиченого (невідомо на скільки законно) за останні 30 років.