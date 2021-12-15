КТ черевної порожнини: коли воно потрібне?

Людині потрібно дослідити черевну порожнину. Методи при цьому використовуються різні. У тому числі комп’ютерна томографія. У яких випадках лікар призначає її? У чому особливості КТ? Про це розповідає лікар-рентгенолог «Оксфорд Медікал Тернопіль» Олексій Юрійович Розумний.

— Олексію Юрійовичу, що таке КТ черевної порожнини?

— Це сучасний рентгенологічний метод діагностики органів черевної порожнини, що ґрунтується на фізичних властивостях рентгенівського випромінювання. У нього висока проникаюча здатність, тому лікар має можливість візуалізації всіх органів і структур. Так як черевна порожнина – це комплекс різних органів, і кожен з них має певну щільність і структуру, рентгенівський промінь, проходячи через них, слабшає. І за ступенем цього ослаблення, ми можемо шляхом комп’ютерної обробки отримати унікальне зображення потрібного об’єкта, виявити зміни на початковому етапі.

— Які органи досліджуються у процесі виконання КТ черевної порожнини? Наприклад, чи видно шлунок, кишечник?

— Ми можемо обробити та подивитися зображення у трьох проекціях, оцінити форму, розміри та структуру всіх органів. Лікар бачить їхнє розташування, взаємне відношення один до одного, може оцінити стан жирової клітковини між органами, подивитися черевний простір, кісткові структури, черевну стінку.

Шлунок і кишечник – це порожні органи, найбільш складні для діагностики при комп’ютерній томографії, і розглядати їх можна в комплексі. Для цього використовується спеціальна підготовка пацієнта.

– Коли призначається КТ органів черевної порожнини?

— Як правило, це відбувається у тих випадках, коли знаходять якісь зміни під час проведення УЗД. Тобто пацієнти вже приходять для уточнення та верифікації (підтвердження) — наприклад, треба уточнити розміри, структуру утворення. Найчастіше таке дослідження пов’язане із проблемами онкопатології. Але буває так, що КТ призначається, навпаки, за відсутності будь-яких даних. Прикладом може бути тривалий больовий синдром неясного походження в черевній порожнині.

Комп’ютерна томографія може призначатися при порушенні функції шлунково-кишкового тракту – наприклад, частої нез’ясовної діареї, або, навпаки, запорах, при появі крові в калі. Дослідження проводиться для виключення або підтвердження наявності каменів у жовчних протоках, для уточнення стану підшлункової залози, виключення панкреонекрозу (омертвіння того чи іншого об’єму тканини підшлункової залози).

Часто пацієнту видають направлення на КТ для уточнення поширення онкологічного процесу, зокрема виявлення метастазів. Хірурги можуть призначити комп’ютерну томографію для планування обсягу майбутнього хірургічного втручання.

— Чи потрібна підготовка до КТ черевної порожнини?

— Коли процедура виконується за екстреними показаннями, жодна підготовка не проводиться. Планове обстеження передбачає такі умови. За два дні до процедури треба виключити з раціону продукти, що викликають підвищене газоутворення у кишечнику. Це кисломолочні продукти, газовані напої, хлібобулочні вироби із білих сортів хліба, що містять дріжджові добавки. Процедура проводиться натще.

– Як роблять КТ черевної порожнини?

– Комп’ютерна томографія – метод неінвазивний, процедура проводиться безконтактно. Пацієнт лежить на рухомому столі, і від нього потрібно лише виконувати команди оператора, зокрема, коли потрібно затримати дихання. Стіл засувається у спеціальну нішу апарату, і починається сканування. Як правило, одне сканування черевної порожнини займає близько 15 секунд. Якщо застосовується контрастування, час збільшується у 3-4 рази.

— До речі, а що таке КТ із контрастуванням?

— Контрастування потрібне передусім для підтвердження наявності патологічного вогнища. Використовуються спеціальні йодовмісні контрастні речовини, що мають високу рентгенівську щільність. Коли цей препарат надходить у кров, вона змінює свою рентгенівську густину. Щоб було зрозуміліше: кров не стає більш в’язкою, просто молекули йоду, що потрапляють до неї, допомагають лікареві побачити її (на екрані кров біла), а значить, можна оцінити стан стінок судин, їх товщину і прохідність, тромботичні пристінкові нашарування. Також контрастування широко застосовується для діагностики у сфері практичної урології.

— Чи існують протипоказання до КТ черевної порожнини?

— З абсолютних протипоказань є лише одне — вагітність на будь-якому терміні. Ще існують певні обмеження щодо досліджень з контрастуванням. Про них окремо розповідає лікар після здавання пацієнтом аналізів.

— Є різні методи дослідження органів черевної порожнини. Як зрозуміти, що краще: УЗД, МРТ, колоноскопія чи КТ черевної порожнини?

— Почнемо з того, що абсолютно ідеального, «най-найкращого» найкращого та інформативного методу взагалі не існує. Кожен із них має як переваги, так і недоліки. УЗД – спосіб і простий, і недорогий, і достовірний на початковому етапі дослідження черевної порожнини. Але він має суттєвий недолік: проникаюча здатність ультразвуку дуже обмежена, тому інформативність картини при дослідженні пацієнтів з товстою підшкірною клітковиною (повних людей) буде менш достовірною. До того ж існують певні труднощі для візуалізації структур, що глибоко залягають, — міжкишкового простору, заочеревинної клітковини.

МРТ теж має свої обмеження. Скажімо, наявність деяких металоконструкцій, кардіостимуляторів, тривалість досліджень – не всі пацієнти можуть витримати належний час у нерухомості.

Словом, названі методи не можна протиставляти, адже часто вони гармонійно доповнюють один одного. Так, буває, пацієнт приходить до нас безпосередньо, без направлення лікаря, і просить зробити те чи інше дослідження, у таких випадках рішення приймає лікар-рентгенолог індивідуально у кожному випадку. Але набагато правильніше, якщо конкретне дослідження призначає лікар-клініцист: адже це йому, а не пацієнту, потрібно буде поставити діагноз, призначити лікування, і саме лікар відповідає за кінцевий результат.

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