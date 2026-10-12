На Тернопільщині негода повалила дерево на трасу М-30 і затопила підвал будинку для літніх людей

Увечері 11 жовтня рятувальники двічі виїжджали ліквідовувати наслідки негоди на Тернопільщині. Поблизу села Теофіпілка дерево впало на проїжджу частину міжнародної траси М-30, а в Гаях-Шевченківських дощова вода затопила підвал будинку для літніх людей «Фортуна».

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

О 21:15 рятувальники отримали повідомлення про повалене дерево на автодорозі М-30 поблизу Теофіпілки Козівської громади Тернопільського району. Дерево прибрали з проїжджої частини, усунувши перешкоду для руху транспорту.

Ще один виклик надійшов о 23:29 із села Гаї-Шевченківські Байковецької громади. Через сильний дощ підтопило підвальне приміщення будинку для літніх людей «Фортуна». За допомогою мотопомпи рятувальники відкачали близько двох кубометрів води.

У ДСНС закликають жителів області бути обережними під час негоди: не паркувати автомобілі під деревами, уважно рухатися дорогами за обмеженої видимості та не наближатися до пошкоджених дерев і ліній електропередач.

У разі небезпечної ситуації слід телефонувати за номером 101.