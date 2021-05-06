У Тернополі перенесли «Мистецький фестиваль «Ї» на червень

8-ий «Мистецький фестиваль «Ї» відбудеться 16 – 20 червня 2021 року. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією поширення коронавірусної хвороби, команда відтермінувала проведення заходу на місяць.

Попередньо фестиваль «Ї» мав відбутися 12 – 16 травня 2021 року у Тернопільському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. Проте у зв’язку з епідеміологічною ситуацією захворюваності на COVID-19, організатори прийняли рішення про перенесення дат на місяць.

«Для нас найбільш пріоритетна безпека наших відвідувачів та гостей. А тому це було основним фактором прийняття такого рішення», – зазначає директор «Мистецького фестивалю «Ї» Юрій Матевощук.

8-ий фестиваль «Ї» відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог. Відтак, розміщення відвідувачів на всіх локаціях фестивалю буде здійснено з дотриманням соціальної дистанції. Тому загальна кількість дозволених квитків у продажі, відповідно, вдвічі скорочена. Окрім цього, у приміщеннях будуть розташовані антисептичні засоби та усі відвідувачі фестивалю повинні носити захисні маски.

«Наразі маємо ситуацію невизначеності, при якій дуже складно щось спрогнозувати чи запланувати. Для організаторів фестивалів та культурних подій – це великий виклик. Попри те, що ми звикли усе планувати, наша команда зараз обрала гнучкий формат прийняття рішень, зважаючи на поточну ситуацію у місті. І ми дякуємо усім відвідувачам, запрошеним учасникам, які з розумінням ставляться до цього», – додав Юрій Матевощук.

Організатори дуже сподіваються, що ситуація зі захворюваністю на COVID-19 дозволить провести фестиваль у червні з дотриманням усіх карантинних вимог. З численних коментарів та повідомлень на сторінці фестивалю «Ї» можна зробити висновок, що на можливість проведення заходу сподіваються й самі відвідувачі. Вони більше року чекають традиційного офлайн-формату фестивалю «Ї», який мав відбутися ще у травні 2020-го.

Команда «Мистецького фестивалю «Ї» просить стежити за оперативними анонсами на сторінках у Facebook та Instagram, де повідомлятимуть важливі рішення.

Наразі організатори продовжують підготовку до фестивалю у червні та активно спостерігають за ситуацією щодо захворюваності у місті.