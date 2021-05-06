Родинний гурт з Тернополя озвучив автентичні гаївки

Тернопільський родинний гурт “ЗЕРНО” озвучив автентичні гаївки. Їх із 1990 року на Тернопільщині збирали члени товариства “Вертеп”.

За словами учасниці гурту Соломії Гребеняк-Дубової, гаївки – це давні обрядові пісні весняного циклу, що виконувалися на Великдень.

“Ареал поширення гаївок – західне та східне Поділля, Опілля та Покуття. Свою назву гаївки отримали від місця виконання – гаю, звідси й гаївки. Не кожну веснянку можна назвати гаївкою, проте кожна гаївка є веснянкою”.

Особливість гаївок, які озвучив родинний гурт “ЗЕРНО”, – акапельне виконання.

“Існують також гаївки на родинно-побутову та любовну тематику. До того, як стати гаївками – це були звичайні народні пісні, що оповідали про взаємини хлопця і дівчини, матері та дочки. Сьогодні ці гаївки полюбляє виконувати молодь, адже вони жартівливого і залицяльницького характеру”.

За словами Соломії Гребеняк-Дубової, із 1990 року верпетівці зібрали на Тернопільщині 70 гаївок. У 1992 році побачила світ збірка записів гаївок з нотами “Вже весна воскресла” (упорядник Н. Пронь, автор передмови П. Шимків). Ці гаївки записували в 15 районах Тернопільщини.

“Гаївкове дійство завершувалось дуже символічною гаївкою «Зав’яжемо вінець». Це – гаївка, що об’єднує всю Україну у велике та міцне коло, яке не в змозі роз’єднати жодні війни, голод та репресії”, – каже учасниця гурту “ЗЕРНО”.

Гаївки з цієї збірки увійшли до великоднього спецпроєкту UA: ТЕРНОПІЛЬ “Кривий танець”. Учасники фольклорного дійства були одягнені в борщівські строї з колекції Віри Матковської.