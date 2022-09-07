Тернопільщина завершує підготовку до опалювального сезону

В області перевірено фактично всі котельні. Продовжуємо накопичувати тверде паливо.

Понад 400 котелень переведено на альтернативні джерела. Тернопільщина має один з найкращих показників у цьому питанні, – повідомляють у військової адміністрації.

Територіальні громади спільно з адміністраціями розробили плани дій у кризових ситуаціях. Зокрема, у випадку зупинки постачання води, електроенергії та газу.

Це питання знаходиться на контролі Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду.

Бюджетні установи забезпечені засобами автономного живлення. Зокрема, це стосується лікувальних та освітніх закладів.

Станом на сьогодні встановлено 230 генераторів на об’єктах соціально-культурного призначення.