08:10 | 7.09.2022
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Тернопільщина завершує підготовку до опалювального сезону

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В області перевірено фактично всі котельні. Продовжуємо накопичувати тверде паливо.

Понад 400 котелень переведено на альтернативні джерела. Тернопільщина має один з найкращих показників у цьому питанні, – повідомляють у військової адміністрації.
Територіальні громади спільно з адміністраціями розробили плани дій у кризових ситуаціях. Зокрема, у випадку зупинки постачання води, електроенергії та газу.
Це питання знаходиться на контролі Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду.
Бюджетні установи забезпечені засобами автономного живлення. Зокрема, це стосується лікувальних та освітніх закладів.

Станом на сьогодні встановлено 230 генераторів на об’єктах соціально-культурного призначення.

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