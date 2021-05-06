09:48 | 6.05.2021
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На Тернопільщині на хабарі “погорів” ще один начальник (фото)

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Отримав 1000 доларів США неправомірної вигоди – на Тернопільщині викрито начальника відділу Держпродспоживслужби 

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури викрито начальника одного з відділів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області під час одержання 1000 доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією слідства, до посадовця звернувся житель області з проханням посприяти у видачі дозвільних документів на роботу підприємства з випалювання деревного вугілля. Керівник відділу вимагав 1000 доларів США  за  «кришування» господарської діяльності підприємства без відповідних дозволів. Під час отримання неправомірної вигоди посадовця затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК. 

Вирішується питання щодо оголошення особі підозри та обрання запобіжного заходу. 

Злочин викрито спільно з слідчими третього слідчого відділу ТУ  Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області. 

Нагадаємо, 3 тижні тому на отриманні 8 400 грн неправомірної вигоди викрито начальника управління законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

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