На Тернопільщині на хабарі “погорів” ще один начальник (фото)

Отримав 1000 доларів США неправомірної вигоди – на Тернопільщині викрито начальника відділу Держпродспоживслужби

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури викрито начальника одного з відділів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області під час одержання 1000 доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією слідства, до посадовця звернувся житель області з проханням посприяти у видачі дозвільних документів на роботу підприємства з випалювання деревного вугілля. Керівник відділу вимагав 1000 доларів США за «кришування» господарської діяльності підприємства без відповідних дозволів. Під час отримання неправомірної вигоди посадовця затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК.

Вирішується питання щодо оголошення особі підозри та обрання запобіжного заходу.

Злочин викрито спільно з слідчими третього слідчого відділу ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

Нагадаємо, 3 тижні тому на отриманні 8 400 грн неправомірної вигоди викрито начальника управління законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.