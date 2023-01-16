У Тернополі підприємці можуть безоплатно розміщувати генератори на земельних ділянках, що перебувають у комунальній власності

11 січня на засіданні виконавчого комітету міської ради з метою підтримки бізнесу під час стабілізаційного відключення електроенергії, безперебійного надання послуг об’єктами сфери обслуговування, прийнято рішення про забезпечення роботи сфери обслуговування.

Так, згідно з рішенням дозволяється суб’єктам господарювання сфери обслуговування тимчасово безоплатно розміщувати генератори як джерело резервного живлення на земельних ділянках, що перебувають у комунальній власності, до відновлення стабільного електропостачання на території Тернопільської міської територіальної громади.

Окрім того, рекомендовано власникам земельних ділянок надавати дозвіл суб’єктам господарювання сфери обслуговування на розміщення генераторів як джерел резервного живлення до відновлення стабільного електропостачання на території Тернопільської міської територіальної громади.

Важливо, своєю чергою суб’єкти господарювання повинні забезпечити дотримання правил експлуатації генераторів як джерел резервного живлення.