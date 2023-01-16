Випускниця Тернопільської спортивної школи стала чемпіонкою світу

Випускниця Тернопільської обласної ДЮСШ, зараз учениця Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, санкарка з Кременця Юліанна Туницька стала чемпіонкою світу серед юніорок. Змагання відбулися в австрійському місті Блуденц. Про це повідомляють на сторінці ДЮСШ із зимових видів спорту в соцмережі.

“Сьогодні, в такий нелегкий для нашої країни час на світовій арені звучатиме гімн України. Ми щиро вітаємо Юліанну та її тренера Кравчук Світлану Володимирівну з таким крутим і високим досягненням”, – йдеться у повідомленні.