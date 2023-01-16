Обвинувачені перебувають у зоні бойових дій: судове засідання з розгляду апеляційних скарг у справі працівників поліції Львова відкладено

16 січня 2023 року у Тернопільському апеляційному суді було призначено судове засідання з розгляду апеляційних скарг, поданих стороною захисту та обвинуваченими Назарієм А., Станіславом Г., Олександром Д., Степаном Д., Дмитром Л., Олегом У., Департаментом патрульної поліції України, а також потерпілими на вирок Галицького районного суду м. Львова від 3 серпня 2021 року. Повідомляє Пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

На початку судового засідання суддя, головуюча у справі, повідомила, що на адресу суду надійшла відповідь управління Департаменту патрульної поліції у Львівській області, згідно з якою обвинувачені Назарій А., Станіслав Г., Олександр Д., Степан Д., Олег У., Дмитро Л. у зв’язку з виконанням бойових завдань та оперативною обстановкою надалі перебувають у зоні бойових дій. Строк відрядження їм продовжено до 10 лютого 2023 року.

Тоді потерпілі, батьки загиблого, зазначили, що йде свідоме затягування розгляду апеляційних скарги, оскільки, згідно зі службовою інструкції, термін відрядження не може перевищувати 60 календарних днів, та попросили апеляційний суд ще раз звернутись до Департаменту патрульної поліції України, управління Департаменту патрульної поліції у Львівській області та військової частини, де несуть службу обвинувачені, щоб на наступне судове засідання обвинуваченим було надано короткотермінові відпустки. В іншому випадку просили застосувати до них привід.

Колегія суддів дане клопотання задовольнила.

Нагадаємо: вироком Галицького районного суду м. Львова від 3 серпня 2021 року Назарія А., Станіслава Г., Олександра Д., Степана Д., Дмитра Л., Олега У. визнано винуватими за ч.1 ст. 28 – ч.3 ст. 365 КК України (перевищення влади та службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих прав та повноважень, які супроводжувалися насильством, застосуванням спеціальних засобів та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого Володимира К., діями, за відсутності ознак катування, які спричинили тяжкі наслідки, вчинених групою осіб) та кожному з них призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в державних органах, у тому числі, правоохоронних, строком на 3 роки. Відповідності до ст. 54 КК України, обвинувачених позбавлено спеціального звання – лейтенант поліції.

Також частково задоволено цивільний позов потерпілих та стягнуто з державного бюджету України на їх користь 4 млн. 147 тис. 540 грн. моральної та матеріальної шкоди.