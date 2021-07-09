У Тернополі директорка школи презентувала авторську книгу

Презентація книги “Зігрійте холодом життя” зібрала чимало шанувальників. Ще й свято подвійне – у авторки Інни Іванюк день народження.

Жінка зазначила, що це перша авторська збірка, а ідея написати її виникла більше ніж 20 років тому. Інна Іванюк працює директором у тернопільській школі- правовому ліцеї № 2. Чоловік та сини – учасники АТО і саме війна підштовхнула її до поезії. Усі хто зневірився у державі і опустив руки – у збірці можуть віднайти натхнення, зізналася авторка. За її словами, збірка вийшла в світ завдяки синам. Саме вони, а їх у пані Інни двоє, є прикладом справжніх українців, які не побоялись стати на захист країни. І зізнається , своїх учнів виховує за принципом людинолюбства, пише Тернопіль 1

Щоб привітати авторку з виходом першої книжки прийшли її колеги зі школи та друзі. Про пані Інну відгукуються, як про хорошого педагога і талановиту людину. Тому презентацію книги чекали з нетерпінням.

Авторка ж сподівається, що збірка її поезій стане поштовхом у новій українській літературі. Адже книгу писала, опираючись на власний досвід. На цьому зупинятись не збирається і вже планує написання нової збірки.