У Тернополі стались дві ДТП: є постраждалі

10 жовтня в м. Тернополі стались дві дорожньо-транспортні пригоди. Перша з них виникла близько 19.30 годин на перехресті вул. Сахарова та вул. 15 Квітня, коли зіткнулись автомобілі «Daewoo Lanos» та «BMW». Внаслідок ДТП травмувалась 22-річна пасажирка «Daewoo Lanos», жителька с. Савелівка Монастириського району. Її з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку» госпіталізували в Тернопільську міську лікарню №1.

Буквально через дві години рухаючись по вул. Гайова,32 не розминулись «ЗАЗ-Славута» та «ВАЗ-2109». Травми, внаслідок аварії. Отримала 17-річна пасажирка «ЗАЗ-Славута», жителька с. с. Петриків Тернопільського району. Дівчину, з численними травмами госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу лікарню.