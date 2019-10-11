З Австралії до України повертається тіло одного з найвидатніших гіпнотерапевтів світу та керівника розвідслужби ОУН Євгена Гливи

27 жовтня 2019 р. з Австралії повертається до України тіло одного з найвидатніших гіпнотерапевтів англомовного світу – доктора Євгена Гливи, який заповів повернутись до України у вічні обійми своєї мами Марії і тата Леоніда Глив в його рідному селі Носів Підгаєцького району Тернопільської області. Євген Глива – творець та останній керівник розвідувальної служби Антибільшовицького Блоку Народів помер ще у 2017 році.

75 років свого життя він не бачив Україну, батькову хату, з якої 16-річним юнаком пішов до лав ОУН боронити Україну від німецьких і московських окупантів.

Нині односельчани готуються зустріти у неділю, 27 жовтня, посланців далекої Австралії, українських і зарубіжних вчених, ветеранів ОУН-УПА й сучасних захисників України на східному фронті, що,як доктор Є.Глива, вже нині продовжують боронити українську землю від ненажерливих московських окупантів.

Буде відкрито монумент на честь видатного вченого-гіпнотерапевта доктора Євгена Гливи і експозиція майбутнього Музею снів наяву його імені.

Відомий земляк в часи Другої світової війни як боєць ОУН боровся за визволення України, працював у складі Підгаєцького районного управління ОУН, Юнацької сітки ОУН, проводив ідеологічні курси для Юнацтва ОУН.

У 1943 році виконав завдання щодо захоплення німецької віськової радіостанції, але під час її перевезення до УПА був заарештований і засуджений німецьким військово-польовим судом до розстрілу.

Згодом вирок смерті замінили на контцтабори: «Гросс Розен», «Маутхаузен» і «Ебензее», звідки, в 1945 році, був визволений разом з іншими в’язнями-смертниками американською бронетанковою частиною.

На волі знову включився в діяльність ОУН як член Екзекутиви в розвідувальному відділі ОУН на американську зону Австрії. Цей відділ протидіяв московській агентурі у виловлюванні й насильному вивезенні колишніх політичних в’язнів і біженців до СРСР. Одним з його доручень було створити розвідувальну службу Антибільшовицького Блоку Народів, яку він очолював до кінця існування АБН.

На початку 1946 року в Українському Вільному Університеті м. Мюнхена почав вивчати правничі науки, а продовжив в Австралії, куди переїхав в серпні 1949 р. з Європи.

Був одним з головних засновників української суботньої школи для дітей, співочого товариства і драматичного гуртка. Засновник і голова Міжконфесійного комітету оборони віри та релігії в Україні.

З 1959 року вивчав медицину і психологію. Навчання закінчив, захистивши докторський ступінь.

Активний учасник і співорганізатор багатьох національних та міжнародних професійних конференцій.

До кінця свого земного життя Євген Глива жив і працював у Австралії.