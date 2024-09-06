Представників упц мп можуть виключити з Ради церков Тернопільщини

5 вересня у Тернополі відбулося засідання Ради церков і релігійних організацій при Тернопільській ОВА. Учасники зустрічі підтримали заяву членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій від 17 серпня 2024 року за підсумками зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським щодо захисту свободи віросповідання та духовної незалежності України, конституційного порядку і громадської безпеки, прав людини й основоположних свобод та засудження діяльності російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності.

“Ми повинні сприяти розвитку нашої духовної культури. Завдяки капеланам, захисники відчувають духовну, матеріальну та іншу підтримку та продовжують гідно боронити нашу незалежність, – сказав начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода, – Українці завжди були толерантні до різних національностей та релігій, але якщо хтось починає пропагувати ворожнечу й вбивство, то їм не місце на українській землі”.

Також члени Ради прийняли рішення розглянути на наступному засіданні в присутності представників УПЦ МП доцільність їх перебування в Раді церков при Тернопільській ОВА. У разі їхньої незгоди відмовитись від церковної юрисдикції УПЦ (МП), члени Ради підтримають рішення про виключення їх зі складу дорадчого органу.

До слова, Рада церков Тернопільщини була створена розпорядженням Тернопільської ОДА у 2020 році. Зміни до її складу приймаються на засіданнях Ради церков. На основі цих рішень ОВА приймає рішення про зміни.