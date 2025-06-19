У Тернополі велосипедист збив жінку та втік з місця події – поліція розшукує порушника

У центрі Тернополя — на бульварі Тараса Шевченка — 18 червня близько 13:20 трапилася дорожньо-транспортна пригода. Невідомий велосипедист, рухаючись тротуаром у напрямку вулиці Князя Острозького, наїхав на 69-річну тернополянку та залишив місце події, не надавши потерпілій допомоги.

Жінка отримала серйозні тілесні ушкодження, зокрема перелом. Її госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги до міського травмпункту.

Слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції провела огляд місця події та зібрала первинну інформацію. Правоохоронці закликають усіх, хто став свідком інциденту або має записи з відеореєстраторів/камер спостереження з цього району, звернутися до поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 291 Кримінального кодексу України — порушення чинних на транспорті правил. Особу порушника наразі встановлюють.