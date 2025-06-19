Під виглядом житлового будинку на Тернопільщині зводять храм московського патріархату

У селі Сураж Шумської громади Кременецького району місцеві мешканці заявляють про незаконне будівництво церкви Московського патріархату (УПЦ МП) під виглядом житлового будинку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив тернопільський журналіст Сергій Сінкевич, який побував на місці та поспілкувався з обуреними жителями.

«Маючи на увазі московський патріархат, свідомі українці обов’язково додають до абревіатури УПЦ дві літери МП. І не дарма», — пише Сінкевич.

За словами журналіста, споруда на вулиці Турова, згідно з документами, мала б бути приватним житловим будинком. Однак на ділянці вже встановлено великий хрест, а бригада будівельників із Рівненщини відкрито зізнається, що «піднімає церкву», не маючи на руках жодної дозвільної документації.

«Ми бригада з Рівненщини, спеціалізуємося на церковному будівництві. Нас найняв священник, платить гроші — а документи нас не цікавлять», — цитує виконавця робіт Сінкевич.

Місцеві жителі, за словами журналіста, ще у 2019 році перейшли до ПЦУ і вважають це будівництво провокаційним. Вони вимагають реагування з боку влади, адже вбачають у ситуації обман щодо функціонального призначення споруди та загрозу безпеці громади в умовах війни.

Громадський діяч Володимир Гаврилюк наголошує, що будівництво храмів РПЦ в Україні — це не лише релігійне, а й національне питання безпеки.

«Церква, як і ракети, газ, література — це засоби ураження українців. Кремль через РПЦ ювелірно працює зі свідомістю людей. Очевидне порушення можна і треба фіксувати. Особливо важливо — дослідити джерела фінансування», — наголошує Гаврилюк.

На його думку, проблему не вирішити простою забороною. Є ризик, що релігійна структура після заборони піде в «катакомби», а Росія використає це як аргумент для звинувачень України у релігійній нетерпимості.

Що вимагають активісти та громада:

Проведення перевірки компетентними органами — зокрема прокуратурою, ДАБІ, СБУ;

Фіксація можливих порушень у використанні земельної ділянки;

Оприлюднення замовників та джерел фінансування;

Визнання на державному рівні УПЦ МП — структурою Російської православної церкви в Україні;

Ухвалення відповідного закону та запровадження системного контролю за подібними об’єктами.

Ситуація в Суражі — чергове свідчення того, як релігійні об’єкти можуть бути використані як інструмент впливу, дезінформації та розхитування безпеки в тилу. У той час як громада намагається зберігати спокій, обурення наростає — особливо в умовах повномасштабної війни, де кожна «катакомба» може стати новою точкою напруги.