У Тернополі влаштували неймовірний показ мод (фото)

Відомий «Театр мод» Галицького коледжу у рамках святкування Дня міста влаштував неймовірний показ мод – колекцію одягу під назвою «Спадок поколінь».

Це є вже четверта колекція в етностилі навчального закладу і базується на елементах борщівської вишивки та стилізованих силуетах національного українського одягу.

Цю колекцію представилиа не лише у Тернополі, Львові і Києві, а й за кордоном, де завоювала серця багатьох небайдужих до нашої культури людей.

Фото Романа Гандзія.