11:00 | 31.08.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі влаштували неймовірний показ мод (фото)

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Відомий «Театр мод»  Галицького коледжу у рамках святкування  Дня міста влаштував неймовірний показ мод – колекцію одягу під назвою «Спадок поколінь». 

Це  є вже четверта колекція в етностилі навчального закладу і базується на елементах борщівської вишивки та стилізованих силуетах національного українського одягу.   

Цю колекцію представилиа не лише у Тернополі, Львові і Києві, а й за кордоном, де завоювала серця багатьох небайдужих до нашої культури людей. 

Фото Романа Гандзія. 

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