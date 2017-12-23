Який подарунок своїм жителям зробила сільська рада, що неподалік Тернополя?

Не оминув святий Миколай і найстарших та потребуючих жителів с. Гаї-Шевченківські. 29 продуктових наборів отримали до дня Святого Миколая діти-інваліди, багатодітні сім’ї, люди похилого віку та малозабезпечені.

На фото: Під час візиту соціального працівника Наталії Корольчук до старійшини села Михайла Миколайовича Слободяна. У повоєнні роки він був станичним у селі Слобода на Івано-Франківщині. Виконував обов’язки розвідника, зв’язкового та завгоспа в селі. Його затримали 1950-го року, коли в лісах залишилися одиниці упівців. Схопили удома. Після Сибіру оселився в Калуші на Івано-Франківщині, а потім переїхав у с. Гаї-Шевченківські до дочки. Зараз Михайлу Слободяну 88 років.