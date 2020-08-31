На Тернопільщині чоловік, після їзди на скутері, опинився в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 серпня в с. Вербовець Лановецького району. Близько 21.30 годин водій скутера «Suzuki», не впорався з керуванням на сільській дорозі та допустив падіння з залізного «коня». Наслідком падіння стали закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та закритий перелом ключиці. 59-річного потерпілого, жителя м. Тернопіль, госпіталізували в травматологічне відділення Лановецької районної лікарні.

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