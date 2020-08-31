11:30 | 31.08.2020
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ЦВК офіційно оголосила дату старту передвиборчої кампанії

Irena 0 Views Прокоментуй!

Центральна виборча комісія оголосила, що передвиборча кампанія до майбутніх місцевих виборів розпочнеться 5 вересня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«30 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЦВК врахувала низку документів, зокрема і постанову Верховної Ради від 15 липня 2020 року «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», яку активно намагається змінити російська сторона в ТКГ.

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