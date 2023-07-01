У Тернополі внаслідок ДТП травми отримали 6 людей, cеред них – двоє дітей

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у суботу, 1 липня, близько 19 години на вулиці Будного.

За попередніми даними, водій автомобіля марки «Citroen DS4» , рухаючись в напрямку вулиці Шептицького, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «Hyundai Santa Fe».

У результаті ДТП травми отримали шестеро осіб: водій та пасажирка «Citroen DS4» , а також керманич позашляховика, його дружина та двоє неповнолітніх дітей, віком 14 та 10 років. Їх усіх доправили до лікарні.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події та встановлювати обставини автопригоди.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).