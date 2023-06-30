Екс-заступників Труша Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука звільнили з-під варти

Нагадаємо, НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляють на сайті НАБУ.

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% “відкату” за повернення заборгованості за виконані роботи. Незважаючи на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, високопосадовці все одно вимагали виплатити хабар, йдеться у повідомленні.