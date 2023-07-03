Нові тарифи: із 1 липня тернополяни платять за воду дорожче

Із 1 липня у Тернополі почали діяти нові тарифи на холодну воду. Про це повідомили на сайті “Тернопільводоканалу”.

Вартість одного кубометра води для споживачів становитиме 44,11 гривні. Оновлені ціни на холодне водопостачання погодила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Тариф, який діяв до цього часу почав діяти з першого січня 2022 року. Тернополяни платили 36,7 гривень за кубометр води і стоків. Таким чином вартість водопостачання та водовідведення зросла на 7,42 гривні.

“Потреба в корегуванні тарифу була актуальною впродовж тривалого часу. Досі чинним залишався тариф, затверджений ще в грудні 2021 року. Натомість і в 2022 році, і в першій половині 2023-го вартість електроенергії – вагомої статті витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства – постійно зростала. Якщо на початку минулого року кіловат-година вартувала 4,69 грн, то в червні цьогоріч – майже 7 гривень”, – йдеться на сайті підприємства.