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Чому не відбувся суд щодо вбивство тернопільського активіста Віталія Ващенка

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21 вересня мав відбутись розгляд кримінального провадження щодо вбивство депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка.

Судове засідання з розгляду кримінального провадження № 601/2038/16-к по обвинуваченню З., Б., Ц., К. за ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство), призначене колегією суддів Зборівського районного суду Тернопільської області на 20 вересня 2017 року, не відбулось у зв’язку з не доставкою двох обвинувачених, – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

Громадяни З., Б., Ц. Та К. обвинувачуються у тому, що 26 травня 2017 року на власному подвір’ї вбили депутата Кременецької міської ради, керівника фракції громадського руху «Народний контроль” Віталія Ващенка.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів: головуючий суддя – Снігурський В.В., судді – Іваницький О.Р., Чорна В.Г.

Наступне судове засідання призначено на 12 год. 6 жовтня 2017 року.

Нагадаємо, Віталій Ващенко був відомим громадським діячем, членом громадської організації «Народна Рада Кременечинни». Після виборів до місцевих рад  став депутатом Кременецької міської ради. Помер у лікарні 27 травня 2016 року після завданих йому тілесних ушкоджень.

 

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