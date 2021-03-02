У Тернополі виявили чоловіка з підозрілою речовиною

Тернопільські нацгвардійці цими вихідними вилучили більше 20 грамів ймовірних наркотичних речовин

Протягом вихідних днів військовослужбовці 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України вилучили 21 грам ймовірних наркотичних речовин.

Так, 26 лютого, під час самостійного патрулювання, отримавши звернення від небайдужого тернополянина про порушення громадського порядку, правоохоронці вирушили в парк Топільче. Там, на вказаному місці, гвардійці побачили двох молодих людей, які помітивши військовослужбовців, запанікували та почали скидати особисті речі з вежі споруди в якій знаходились. Під час поверхневої перевірки було помічено згорток з одногривневої купюри, в якому знаходилась речовина зеленого кольору рослинного походження, що зовні нагадувала наркотичну. Приблизна вага склала 4 грами. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

В суботу, 27 лютого, під час несення служби з охорони громадського порядку, гвардійцями 2 батальйону бригади спільно з працівниками поліції, близько 20:30 години було виявлено громадянина, який підозріло себе поводив та намагався уникнути зустрічі. На запитання чи має він при собі заборонені предмети, відповів, що має в рюкзаку паперовий згорток з наркотичною речовиною зеленого кольору рослинного походження, вагою, приблизно, 8 грамів та предмет-пристрій для розкурювання наркотичної речовини. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

28 лютого, у неділю, під час самостійного патрулювання міста, Тернопільськими нацгвардійцями було виявлено громадянина, який підозріло себе поводив. У ході спілкування чоловік зізнався, що має при собі наркотичну речовину. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. При поверхневому огляді в громадянина було вилучено паперовий згорток, в якому знаходилась подрібнена речовина зеленого кольору рослинного походження, приблизною вагою 4 грами. Того ж дня іншим нарядом, було помічено громадянина, який розпивав алкогольний напій та курив, сидівши на сходах одного з закладів громадського харчування Тернополя. На зроблене зауваження та прохання показати документи, чоловік піднявся з місця і гвардійцями було помічено згорток з фольги. На запитання про підозрілий згорток, порушник відповів, що йому нічого не відомо. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, які вилучили згорток з алюмінієвої фольги в якому знаходилась невідома речовина зеленого кольору рослинного походження, вагою 5 грамів.

Надія Німець