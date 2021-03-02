Які питання розглядатимуть на сесії Тернопільської міської ради 5 березня

Будучи послідовними в декларуваннях принципів прозорості й відкритості, публікуємо пропоновані проєкти рішень та закликаємо тернополян долучитись до їх аналізу і висловлювати пропозиції в коментарях.

Посилання на анонсовані проєкти рішень:

1. Про виконання місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2020 рік.

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 року № 8/2/17 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік»

3. Про звіти старост Тернопільської міської територіальної громади про роботу за 2020 рік.

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2010 р. №6/2/31 «Про структуру виконавчих органів ради».

5. Про виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020 роки».

6. Про виконання програми «Безпечна громада» на 2019-2020 роки».

7. Про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки.

8. Про виконання «Програми будівництва (придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018 – 2020 роки».

9. Про виконання Програми забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядників бюджетних коштів міського бюджету м.Тернополя на 2017-2020 роки.

10. Про виконання «Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017 – 2020 роки.

11. Про виконання «Програми розвитку пасажирського транспорту на 2018-2020 роки».

12. Про виконання «Програми розвитку пластового руху в Тернополі на 2017-2020 роки».

13. Про виконання Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки.

14. Про виконання Програми модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло- та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки.

15. Про виконання Програми «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки».

16. Про виконання Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки.

17. Про виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки.

18. Про внесення змін в рішення міської ради від 22.11.2018 №7/30/20 «Про затвердження Програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки».

19. Про внесення змін в рішення міської ради від 22.11.2018 року № 7/30/29 «Про затвердження Програми «Турбота» на 2019-2021 роки».

20-233. “Земельні питання”.

234. Різне.