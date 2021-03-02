2 березня: на Тернопільщині – 145 нових випадків коронавірусу та 2 смерті від його ускладнень
❗️145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 02 березня 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 2 (жінка 60 р. Тернопільський район с. Кип’ячка, жінка 79 р. м. Тернопіль)
🔺одужало – 133 особи
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1009
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 42422 особи;
🔺одужало – 38809 осіб;
🔺летальних випадків – 605 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 4767 (4470 одужало, 69 летальних)
– Тернопільський район – 3464 (3239 одужало, 45 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 11823 (10732 одужало, 146 летальних)
– Чортківський район – 12098 (10731 одужало, 206 летальних)
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️Кременецький район (17 осіб):
• м. Кременець – 2
• м. Почаїв – 1
• м. Ланівці – 1
• м. Шумськ – 1
• с. Башуки – 1
• с. Великі Бережці – 4
• с. Лосятин – 1
• с. Малі Бережці – 1
• с. Раславка – 1
• с. Шпиколоси – 1
• с. Сураж – 1
• с. Боложівка – 1
• с. Соснівка – 1
⭕️Тернопільський район (104 особи):
• м. Тернопіль – 67
• м. Бережани – 3
• смт Козова – 3
• м. Теребовля – 1
• с. Посухів – 1
• с. Новики – 1
• с. Залісці – 2
• с. Заруддя – 1
• с. Стриївка – 1
• с. Денисів – 1
• с. Деренівка – 1
• с. Іванівка – 1
• с. Кривки – 1
• с. Струсів – 1
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Соборне – 4
• с. Ступки – 1
• с. Кип’ячка – 1
• с. Дичків – 2
• с. Шляхтинці – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Забойки – 1
• с. Застав’є – 1
• с. Петриків – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Смиківці – 1
⭕️Чортківський район (24 особи):
• м. Чортків – 4
• м. Борщів – 1
• м. Бучач – 1
• смт Гусятин – 1
• м. Монастириська – 1
• смт Заводське – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Бурдяківці – 1
• с. Горошова – 1
• с. Ланівці – 1
• с. Цигани – 2
• смт Золотий Потік – 2
• с. Переволока – 1
• с. Зубрець – 1
• смт Товсте – 2
• с. Швейків – 1
• с. Задарів – 1