2 березня: на Тернопільщині – 145 нових випадків коронавірусу та 2 смерті від його ускладнень

❗️145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 02 березня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 2 (жінка 60 р. Тернопільський район с. Кип’ячка, жінка 79 р. м. Тернопіль)

🔺одужало – 133 особи

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1009

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 42422 особи;

🔺одужало – 38809 осіб;

🔺летальних випадків – 605 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 4767 (4470 одужало, 69 летальних)

– Тернопільський район – 3464 (3239 одужало, 45 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 11823 (10732 одужало, 146 летальних)

– Чортківський район – 12098 (10731 одужало, 206 летальних)

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️Кременецький район (17 осіб):

• м. Кременець – 2

• м. Почаїв – 1

• м. Ланівці – 1

• м. Шумськ – 1

• с. Башуки – 1

• с. Великі Бережці – 4

• с. Лосятин – 1

• с. Малі Бережці – 1

• с. Раславка – 1

• с. Шпиколоси – 1

• с. Сураж – 1

• с. Боложівка – 1

• с. Соснівка – 1

⭕️Тернопільський район (104 особи):

• м. Тернопіль – 67

• м. Бережани – 3

• смт Козова – 3

• м. Теребовля – 1

• с. Посухів – 1

• с. Новики – 1

• с. Залісці – 2

• с. Заруддя – 1

• с. Стриївка – 1

• с. Денисів – 1

• с. Деренівка – 1

• с. Іванівка – 1

• с. Кривки – 1

• с. Струсів – 1

• смт Велика Березовиця – 3

• с. Соборне – 4

• с. Ступки – 1

• с. Кип’ячка – 1

• с. Дичків – 2

• с. Шляхтинці – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Забойки – 1

• с. Застав’є – 1

• с. Петриків – 1

• с. Почапинці – 1

• с. Смиківці – 1

⭕️Чортківський район (24 особи):

• м. Чортків – 4

• м. Борщів – 1

• м. Бучач – 1

• смт Гусятин – 1

• м. Монастириська – 1

• смт Заводське – 1

• с. Білобожниця – 1

• с. Нагірянка – 1

• с. Бурдяківці – 1

• с. Горошова – 1

• с. Ланівці – 1

• с. Цигани – 2

• смт Золотий Потік – 2

• с. Переволока – 1

• с. Зубрець – 1

• смт Товсте – 2

• с. Швейків – 1

• с. Задарів – 1