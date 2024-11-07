15:23 | 7.11.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі з вікна вистрибнула жінка, яка втопила свої дитину

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Жахлива подія трапилася сьогодні, 7 листопада, близько 5 години ранку. З вікна п’ятого поверху випала 32-річна жінка. У квартирі слідчі виявили тіло її доньки, якій 2,5 роки. Розповідає начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.
За попередньою інформацією, тернополянка втопила дитину, а після цього намагалася покінчити життя самогубством. Як стало відомо, вона страждала післяродовою депресією, тривалий час проходила лікування у спецзакладах. На момент нещастя біля жінки та її доньки нікого не було, а тому трапилося непоправне.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до п.2 ч.2 ст.115(умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.
На місці події ще працюють слідчі поліції та експерти.

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