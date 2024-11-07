Книгу Героя Любимири Крупи презентували у Великій Березовиці

3 листопада в храмі УГКЦ святого рівноапостольного князя Володимира Великого селища Велика Березовиця відбулася презентація книги громадсько-політичного діяча, кандидата історичних наук, доцента та воїна ЗСУ Любомира Крупи “Вплив Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця XIX — першої половини XX ст.”. Автор монографії загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині 23 березня 2023 року, захищаючи Україну від російської агресії.

Книгу підготувала до друку родина загиблого науковця — його сестра Наталія Дащенко, дружина Ірина Крупа та мати Марія Крупа. Видання базується на кандидатській дисертації, яку Любомир Крупа захистив у 2003 році в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

На презентації зібралися близько ста осіб, серед яких були науковці, духовенство та небайдужі до історії української культури люди. Захід розпочався молитвою за прославу праведного митрополита Андрея Шептицького, після чого о. д-р Ігор Драпак виголосив вступне слово.

Пані Наталія Дащенко поділилася особливостями підготовки видання та розповіла про наукову спадщину Любомира Крупи. Його дружина Ірина Крупа згадала його активну громадянську позицію та мужність, з якою він вступив до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення. Мати, пані Марія Крупа, підкреслила наукову відданість сина, охарактеризувавши його як ретельного та цілеспрямованого дослідника.

Завершився захід молитвою за упокій душі Любомира Крупи та всіх полеглих захисників України. Також під час презентації було зібрано кошти на підтримку 10-ї гірськоштурмової бригади, до складу якої входить син Любомира, Володимир Крупа.

Презентація стала не лише вшануванням пам’яті видатного науковця та героя, а й підтвердженням важливості громадянської позиції та патріотизму в боротьбі за незалежність України.