Кривава розправа в Почаєві: чоловік зарізав 69-річного пенсіонера

За клопотанням слідчих, на період досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Злочин стався 28 липня у місті Почаїв Кременецького району. Тіло загиблого, 69-річного місцевого жителя, виявили його сусіди неподалік від будинку. Судово-медична експертиза встановила, що смерть чоловіка настала внаслідок ножового поранення.



Поліцейські здійснили комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів для розкриття тяжкого злочину: встановлювали свідків і очевидців, опитували місцевих мешканців, опрацьовували відео з камер спостереження. У рамках досудового розслідування було проведено ряд криміналістичних експертиз. У результаті слідчі ГУНП, співробітники обласного управління карного розшуку спільно з працівниками Кременецького районного відділу поліції встановили особу, причетну до вбивства. Ним виявився 54-річний житель Почаєва.



Як з’ясували слідчі, напередодні злочину підозрюваний прийшов до будинку потерпілого. Там між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник схопив ніж і завдав господарю кілька ударів, що стали смертельними.



Слідчі за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).



Триває досудове розслідування.







