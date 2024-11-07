На Тернопільщині в пожежі загинув чоловік

Сьогодні, 7 листопада, о 06:13 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Садки Шумської ТГ. Площа займання становила 150 м² — вогонь охопив покрівлю та одну з кімнат будинку. Повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вже о 07:09 вдалося локалізувати пожежу.

На місці пожежі виявлено тіло власника будинку.

Причини виникнення пожежі та всі обставини трагедії наразі встановлюються.