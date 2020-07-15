Тернопільські вчені створили пневмошолом для медиків, які працюють з COVID-19

Команда науковців Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського розробила унікальний прототип мобільної системи респіраторного захисту органів дихання з форсованим притоком повітря, так званий пневмошолом.

«На жаль, засоби індивідуального захисту, які наразі використовують у вітчизняних закладах охорони здоров’я, ще далекі від ідеалу, – каже автор ідеї, доцент ТНМУ Андрій Ковальчук. – Проблема не тільки в тому, що вони дороговартісні, чимало й інших ”мінусів” – тривалий процес екіпірування, відчуття дискомфорту під час експлуатації, зокрема, запотівання візерів, пересихання слизових оболонок, розвиток гіпоксії внаслідок тривалого використання та інш. Та й належний захист від інфікування вони не забезпечують – кожен п’ятий інфікований коронавірусом в Україні є медичним працівником. Переважно це спеціалісти, що проводять аерозоль-генеруючі процедури: співробітники реанімаційних та патологоанатомічних відділень, палат інтенсивної терапії. До групи ризику також входять працівники лабораторій, які виявляють в біоматеріалах наявність збудника COVID-19».

Нова ж система захисту вперше поєднує в собі одразу декілька істотних переваг та інноваційних рішень. Це і швидке (до 20 с) екіпірування, яке не потребує сторонньої допомоги, і компактність та мобільність системи форсованої подачі повітря в контур, котрий є складовою пристрою, і оригінальна система енергозабезпечення, що створює можливість для гарячої заміни акумулятора. Важливою перевагою є й невисока вартість пневмошолому, особливо у порівнянні з високотехнологічними засобами захисту іноземних виробників.

Інноваційна система респіраторного захисту, як зазначає Андрій Ковальчук, для можливого запуску в серійне виробництво ще потребує розширеного дослідження та подальшого удосконалення, прте ефективність свою вже довела.

Лариса Лукащук, м.Тернопіль, спеціально для «ВЗ»