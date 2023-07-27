У Тернополі затримали п’ятьох учасників незаконних автозмагань

Створення аварійної ситуації, порушення швидкісного режиму та керування без відповідних документів: саме за такі порушення правоохоронці винесли адміністративні матеріали на любителів екстремальної їзди в Тернополі.

На лінію «102» почали надходити звернення від стурбованих мешканців обласного центру. Громадяни просили знайти та притягнути до відповідальності водіїв елітних автівок, які вдень та вночі «гасали» центральними вулицями міста.

Іномарки на великій швидкості «дрифтували» на пішохідних переходах, наражаючи на небезпеку як пішоходів, так й інших водіїв. Окрім цього, хлопці в соцмережах хизувалися своїми потиправними діями. Вони викладали в інтернет відео з екстремальною їздою.

Працівникам патрульної поліції вдалося розшукати п’ятьох учасників незаконних автозмагань. Це студенти місцевих вузів. Наймолодшому з них 19 років, а найстаршому – 25 років.

В минулому патрульні вже неодноразово притягували молодиків до адміністративної відповідальності за скоєння різноманітних правопорушень, зокрема за правила дорожнього руху та громадської безпеки.

Працівники поліції провели профілактичні бесіди з хлопцями, а також повідомили про їх протиправні дії батькам та керівникам освітніх закладів, де вони навчаються.

Правоохоронці закликають всіх громадян, дотримуватись законів України та бути законослухняними.