У центрі Тернополя зароджується нова традиція – вшановувати загиблих Героїв

Щодня, відповідно до Указу Президента України, відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ. Зокрема, щоранку о дев’ятій годині в Чернівцях вся Центральна площа зупиняється на хвилину мовчання, щоб віддати шану загиблим на війні. Співробітники поліції перекривають рух транспорту. Люди тримають руки на серці. На кілька хвилин всі і все зупиняються.

При зміні начальника поліції Тернопільської області на Сергія Зюбененка у центрі міста теж зароджується нова традиція вшановувати наших Героїв.

Тепер увесь особовий склад ГУНП в області та територіальних підрозділів поліції шикується біля адмінбудівель, аби вшанувати пам’ять всіх загиблих внаслідок цинічного російського вторгнення.

Ми пам’ятаємо про громадянську відвагу, самовідданість та героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, про усіх цивільних людей та невинних дітей, життя яких обірвав рашиський агресор. Так буде щодня, окрім вихідних та тривоги, аж до Перемоги. Не забуваємо, що в країні йде війна, – просить Сергій Зюбаненко.