На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще троє отримали травми: поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Аварія трапилася 28 листопада близько 1:40 у селі Свидова Товстенської громади Чортківського району.

За попередніми даними, водій автомобіля Subaru Forester, рухаючись у напрямку Чернівців, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Opel Vivaro.

Внаслідок ДТП на місці загинули 35-річний водій Subaru Forester та його 41-річний пасажир. Обоє – жителі Чортківського району.

Також численні травми отримали водій Opel Vivaro та дві пасажирки. Усі вони – жителі Чернівецької області. Потерпілих доправили до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо це спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.