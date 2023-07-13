КРЕАТОР-БУД – ЄДИНА КОМПАНІЯ З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ, ЯКА БЕЗКОШТОВНО ВІДБУДОВУЄ ЖИТЛО НА ХЕРСОНЩИНІ



Селище Архангельське 8 місяців перебувало в окупації російських загарбників. Коли вороги виходили звідти, жоден будинок не залишився вцілілим. До війни там проживало 2000 людей, а зараз повернулося 1200 людей, серед них 250 дітей.

В інтерв’ю редакції Ух-радіо голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів, ситуація в Архангельському є жахливою, тому що частина будинків збудована ще в 1800-тих роках початку 1900-тих, ліплені будинки, які подекуди відремонтувати навіть неможливо. Як стверджує Володимир Труш, перших 23 будинки Тернопільщина взяла в роботу і до 20 липня закінчується практично їхнє відновлення – це дахи, вікна, вхідна група дверей, фасади. На разі триває другий етап відбудови.

“З нашої області хотів би відзначити величезне підприємство, яке зареєстроване на території Тернопільської області, яке будує по всій Україні – це “Креатор-Буд”, який взявся за відбудову. Ми звернулись практично до всіх будівельних організацій Тернопільської області щодо відновлення деокупованих територій, які зараз знаходяться на Херсонщині. “Креатор-Буд” відгукнувся.

На жаль, на сьогоднішній день ще поки що ніхто не відгукнувся. Якщо будуть пропозиції і хтось захоче відгукнутися за свої кошти, тому що ця ідея – соціально активний бізнес, вони готові взяти на себе відновлення будинків за свої кошти, тобто, не використовуючи державних, обласних, по цьому етапу – жодного фінансового відшкодування. За це – величезне дякую цій фірмі, яка дійсно поступила порядно. Вони сьогодні 23 будинки відреставровують для того, щоб люди мали можливість там проживати. Відбудовують за свої кошти”, — заявив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.