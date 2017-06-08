У тернопільського таксиста патрульні зафіксували у 15 разів вищу норму алкоголю
Патрулюючи вулицю Шептицького, 7 червня, близько 18-ї години, інспектори помітили автомобіль таксі Chevrolet Aveo, який порушував ПДР.
Вони наказали водієві зупинитися. При спілкуванні з 56-річним громадянином інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Чоловік погодився пройти освідування на місці. Результат алкотесту – 2,99 проміле алкоголю в крові. А це 15 разів перевищує допустиму норму.
На таксиста патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову за ст. 122 КУпАП (Порушеня ПДР)