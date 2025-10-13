У Великих Бірках вантажівка розсипала щебінь на понад 2 км доріг: водія притягнуть до відповідальності

Сьогодні, близько 13-ї години, до Великобірківськоі селищної ради надійшло повідомлення про, те що під час руху вантажного автомобіля, який перевозив щебінь водій не перевірив кріплення вантажу, що спричинило розсипання щебіню по вулицях: Грушевського, Лесі Українки, Шкільна, Стуса, тим самим забруднивши понад 2 км дорожнього покриття.

Згідно з ПДР, для забезпечення безпеки дорожнього руху кожен водій зобов’язаний:

• перед виїздом перевірити та забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу;

• не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг;

• не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху;

• бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі.

Отже, водія вантажівки буде притягнено до відповідальності за ч. 1 ст. 139 (Створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття) КУпАП.

Дякуємо жителям селища Великі Бірки за проявлену правосвідомість і небайдужість, та в свою чергу звертаємося до мешканців Великобірківської громади дбати про порядок і благоустрій наших населених пунктів та фіксувати факти вчинення порушень правил благоустрою.