В Україні запроваджують День єднання – 16 лютого

Президент України Володимир Зеленський призначив нове свято в Україні. Глава держави видав указ про створення Дня єднання, яке відзначатимуть щороку 16 лютого.

«Нам кажуть, що 16 лютого стане днем ​​нападу. Ми зробимо його днем ​​єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світові нашу єдність», – заявив Зеленський під час свого відеозвернення до українців 14 лютого.

Зазначимо, іноземні ЗМІ із посиланням на власні джерела заявляли, що Росія може здійснити новий акт агресії щодо України вже 16 лютого.

Також президент заявив, що проти України системно ведуть війну на всіх фронтах, але країна сьогодні «сильна як ніколи». За його словами, перед Україною постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від президента та громадян відповідальності, впевненості та конкретних дій.

Раніше ми повідомляли, що Борис Джонсон заявив про суттєву загрозу вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Слово і діло