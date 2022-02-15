Протест таксі у Тернополі: чи підвищать тарифи на проїзд

14 лютого у Тернополі протестували водії таксі. Водії двох фірм онлайн-таксі виступили проти низької ціни на проїзд. Впродовж дня вони їздили містом колоною та сигналили.

Як повідомив таксист Андрій, зараз мінімальна плата за проїзд становить 35 гривень, таксисти вимагають підняти її до 42-х.

Таксистка Ольга працює водійкою 11 років. В онлайн-таксі – з червня минулого року.

“Зараз тарифи не відповідають дійсності, ці тарифи застарілі. Вони були введені тоді, коли бензин був 25-24 гривні, зараз на нього підняли ціни і він майже 36. Тобто, все, що водій заробляє – він заробляє на заправку. А йому самому навіть не лишається прожиткового мінімуму”.

Тарифи підвищать, але не у всіх містах, каже операційний директор онлайн таксі Uklon Сергій Смусь.

“Ми будемо йти назустріч, ми будемо в деяких містах підвищувати тарифи. Наприклад, у Києві ми вже підвищили тарифи. І суть зараз цієї проблеми не в тому, що ми не хочемо підвищувати тарифи, а є конкуренція, є інші компанії, є ринок і кожен встановлює свої ціни. Якщо хтось буде ставити набагато менші ціни, то всі водії підуть туди і будуть возити за нижчими цінами. Тому ми завжди орієнтуємось на середину, щоб було і водію добре, і клієнту”.

Вимоги таксистів прокоментував кандидат технічних наук Микола Буряк.

“Я думаю, ці тарифи можуть бути обґрунтованими. Але потрібно також врахувати, що багато фірм таксі, які працюють у Тернополі, а це стосується і онлайн-сервісів, які працюють практично без документів, які не мають ліцензій, які не мають страхівок, в яких не пройдені техогляди обов’язкові, в яких немає страхівки пасажирів і водія, це їх ставить трошки в іншу лігу. Вони, на мою думку, працюють нелегально. Вони надають послуги, але коли ви подивитеся документи, що вони надають – то онлайн таксі надають інформаційні послуги водіям. Практично, вся відповідальність лежить на самому водієві. Вважається, що це не є таксі, вони не оподатковуються, нічого абсолютно не сплачують. Навіть служби, які займаються контролем перевезень – вони не можуть їх перевірити і притягнути до відповідальності, тому що згідно законів України, таксі це є автомобіль, який має шашечку”.

За словами речниці патрульної поліції області Катерини Метельської, звернень щодо порушень громадського порядку чи правил дорожнього руху через протест таксистів вчора не отримували.

Нагадаємо, такі акції відбулися у Києві, Сумах, Львові, Рівному та Полтаві.

Джерело: Суспільне