“Якщо військових налаштовують проти тернополян”

Спочатку я дізнаюся, що на Шабуніна в Києві напали. На людину, яка на мою думку, робить важливу роботу в напрямку боротьби з корупціонерами. Переглянула інтерв’ю з учасниками акції проти Шабуніна – старші люди, діти, чому прийшли на акцію – не сильно можуть розказати. А потім ще й гроші отримують… Що таке НАБУ, САП – чули можливо лише з телевізора, но засуджують. Но вийшли на мітинг проти корупції 🤦

Далі – що двох тернопільських депутатів міської ради зібралися відкликати за бездіяльність. Хоча я особисто неодноразово бачила на засіданнях сесії, що один з цих депутатів працює в межах своїх повноважень по максимуму, і навіть можливо більше за будь-яких інших колег по скликанню. Люди, ви це серйозно? Відкликати зі свого округу людину, яка реально працює на окрузі? Думаю, це такий жарт 🤷

А накінець дня – події біля будівництва в парку Нацвідродження. Хмара хлопців спортивної зовнішності, які ховають обличчя, і (кажуть люди в місті) стоять там проплачено, як справжні тітухани. Громадян, які виступають проти забудови і небезпечних тітушок в парку де гуляють діти і жінки, пакують в автозак, за сприянням якихось правоохоронців у касках, якихось військових (кажуть, наче батальйон “Тернопіль”). Вже якщо військових натравлюють проти мешканців міста, то це дніще 🙅

Короче, змішались, коні, люди.

Вибачте мені, пенсіонери, та й навіть моє покоління, але я чогось дуже хочу, щоби ви і ми поскорше звільнили цю планету від себе, для якихось свідоміших, розумніших, спокійніших і думаючих наших дітей. Чи навіть не так. Для наших внуків…

П.с. фото – ілюстрації до єдиної події, яку я не могла оминути присутністю цього дня. Це практичний кейс на майбутнє для людей, які планують балотуватися в депутати. Це збори мешканців щодо питання незаконної забудови за ПК “Березіль” та щодо відкликання депутатів Шкули і Зіня за бездіяльність у припиненні цієї забудови.

На фото люди, які були як за відкликання, так і проти. Сидять-стоять вперемішку, незалежно від позиції. Усі вони – сусіди як не будинками, то мікрорайоном. А також інші депутати міської ради, політики, журналісти, громадські активісти.

Любов Вовк