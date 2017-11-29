«Вбивати на війні не важко, важко з цим жити», — офіцер Роман Мельник

За повідомленням сайту ТНПУ ім. В. Гнатюка, 27 листопада в університеті відбулось заняття з елементами національно-патріотичного вишколу, спікерами якого стали учасники АТО: інструктор з бойової підготовки, офіцер РПСПОП “Тернопіль” Мельник Роман – позивний «Мамонт», учасник АТО – позивний «Децел» та інші.

Види озброєння та обмундирування українських захисників, тактика ведення бою та перша долікарська допомога пораненим – питання, що найбільше цікавили студентську молодь, якої на занятті зібралось більше сотні. Захопливою була розповідь про участь в бойових діях та неабиякий героїзм українських жінок-снайперів, жінок-медиків тощо. Захисники розповіли про жахливі реалії зі сходу України.

«Вбивати на війні не важко, – зауважив Роман Мельник, – важко з цим жити». Він розповів студентам про сучасні виклики перед Україною, про необхідність військових навиків у більшості громадян України, наголосив на небезпеці поширення країною вибухонебезпечних пристроїв та важливості правильних діях громадян при їх знахідці.

Учасники АТО ознайомили присутніх з тактико-технічними характеристиками автоматів Калашникова, пістолетів та гранат, навчили охочих розбирати і збирати автомати, показали свої світлини та світлини побратимів з життя на сході країни, відеоролики занять з військової підготовки, які вони проводять у Тернополі. Гості заходу зазначили, що готові допомогти усім охочим покращити свою фізичну підготовку та здобути військові навики. Адже військовослужбовці, які проходять службу в ЗСУ, та резервісти (учасники АТО) гарантують спокій та мир на нашій землі. «Коли в країні кожен готовий до війни, непрохані гості не прийдуть!» – відзначив спікер заходу з позивним «Мамонт».

«На початку 2014 року наші хлопці гинули на сході України, бо не були підготовлені, як слід. Вони не знали, що таке війна. У цій ситуації, що склалася, вміти захищати себе і своїх рідних – наш обов’язок», – наголосив начальник відділу у справах молоді ТНПУ ім. В. Гнатюка, доцент Володимир Брославський, за ініціативи якого й відбувся цей захід.