Сьогодні в Тернополі відбудеться суд по справі братів-покидьків Лужецьких

Сьогодні, 29 листопада, о 16:00год. в Тернопільському Міськрайонному суді продовжаться судові слухання по справі братів-покидьків Лужецьких.

Нагадаємо, братів Лужецьких, агентів ФСБ, котрі вербували чоловіків воювати на стороні терористичних угрупувань ДНР та ЛНР, в Тернопільському міськрайонному суді визнали винними та засудили за ст.ст. 258-3, 258-4, 258-5, 109, 110, 111 КК України до 14-15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У липні 2016 року апеляційний суд Тернопільської області скасував це рішення через істотні порушення вимог КПК України під час розгляду судом першої інстанції та направив справу на новий розгляд.

Повідомив Volodymyr Petryshyn‎.