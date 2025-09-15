У Тернополі правоохоронці вилучили у іноземця зброю

Під час заходів, спрямованих на виявлення та припинення фактів незаконного обігу зброї, поліцейські викрили 34-річного громадянина Узбекистану, який проживає Тернополі, у зберіганні заборонених предметів.



У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили предмет, схожий на автомат Калашникова, два магазини до нього, 30 набоїв калібру 5×45 мм, а також два поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на наркотичну. Усе вилучене направлено на експертне дослідження.



Оперативні заходи проводили слідчі Тернопільського районного управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області, за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення



Правоохоронці затримали іноземця в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження з бойовими припасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Поліцейські встановлюють походження зброї. Триває досудове розслідування.





